سیاسة

مستشار صندوق الامم المتحده‌ للسكان : انخفاض معدل ولادات المرأة العراقية من 7 إلى نحو 4 أطفال

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العراق

 أربیل (كوردستان24)- قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، إنَّ نسبة النموّ السكاني في العراق انخفضت إلى %2.5

وأفاد العلاق، في تصريحات للصحيفة الرسمية، تابعتها كوردستان 24  ، بأنَّ "العراق لا يشهد انفجاراً سكانياً"، مشيراً إلى "ضرورة مواجهة الأمور بشكل موضوعي، إذ إنَّ معدل النمو السكاني في العراق انخفض لأول مرّة إلى نحو 2.5 % بعد أن كان أكثر من 3 % قبل نحو خمس سنوات.

وأضاف أنَّ "معدلات الخصوبة للمرأة العراقية ارتفعت في سبعينيات القرن الماضي، بمعدل ولادة يقترب من نحو سبعة أطفال، أما معدل ولادات المرأة في الوقت الحاضر فهو بين 3ـ 4 أطفال.

 

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