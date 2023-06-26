سیاسة

كتلة الدیمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان تعلن إنتهاء مهامها في الدورة الخامسة

author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان24) - أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان  ، أن مهامهم في الدورة البرلمانية الخامسة قد أنتهت وأنهم لن يستلمو رواتب أعضاء البرلمان .

قال زانا ملا خالد  رئيس كتلة الحزب  الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان خلال مؤتمر صحفي ، إنه أنهى اليوم من مهامه في برلمان كوردستان، ووجه مذكرة الى رئاسة ديوان البرلمان بعدم استلام رواتبهم ابتداء من الشهر السادس مضیفأ  إنه في هذه الدورة للبرلمان ، تم أصدار العديد من القوانين الجيدة.

وأشار : انهم كما وعدوا شعب اقليم كوردستان سابقا بضرورة اعادة تنظيم قضية معاشات تقاعد اعضاء برلمان كوردستان ، ووفوا بوعدهم ، حیث تجاوز راتب النائب التقاعدي ستة ملايين دينار" أما الان لم یبقی كذلك .

وأوضح ملا خالد أن كتلة الحزب الدیمقراطي التي تتألف من 45 نائبا ، وبحسب السن المحدد للتقاعد لأعضاء البرلمان ، فان 22 عضوا من الدیمقراطي الكوردستاني دون 45 عاما و 50 في المائة من معاشات التقاعد  لا تشمل  23 عضوا الدیمقراطي الكوردستاني.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف