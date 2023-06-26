كتلة الدیمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان تعلن إنتهاء مهامها في الدورة الخامسة

أربیل (كوردستان24) - أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، أن مهامهم في الدورة البرلمانية الخامسة قد أنتهت وأنهم لن يستلمو رواتب أعضاء البرلمان .

قال زانا ملا خالد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان خلال مؤتمر صحفي ، إنه أنهى اليوم من مهامه في برلمان كوردستان، ووجه مذكرة الى رئاسة ديوان البرلمان بعدم استلام رواتبهم ابتداء من الشهر السادس مضیفأ إنه في هذه الدورة للبرلمان ، تم أصدار العديد من القوانين الجيدة.

وأشار : انهم كما وعدوا شعب اقليم كوردستان سابقا بضرورة اعادة تنظيم قضية معاشات تقاعد اعضاء برلمان كوردستان ، ووفوا بوعدهم ، حیث تجاوز راتب النائب التقاعدي ستة ملايين دينار" أما الان لم یبقی كذلك .

وأوضح ملا خالد أن كتلة الحزب الدیمقراطي التي تتألف من 45 نائبا ، وبحسب السن المحدد للتقاعد لأعضاء البرلمان ، فان 22 عضوا من الدیمقراطي الكوردستاني دون 45 عاما و 50 في المائة من معاشات التقاعد لا تشمل 23 عضوا الدیمقراطي الكوردستاني.