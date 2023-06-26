سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يلتقي سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية

بحث الجانبان التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشحة المياه والجفاف والتصحر
author_image Kurdistan24 اربیل
نيجيرفان بارزاني وفرانسيسكا برانتنر
نيجيرفان بارزاني وفرانسيسكا برانتنر
کوردستان نيجيرفان بارزاني برلين ألمانيا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين، مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية فرانسيسكا برانتنر.

جاء ذلك، في أعقاب زيارةٍ رسمية يجريها رئيس الإقليم إلى العاصمة الألمانية، برلين، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين الألمان.

وبحث الجانبان التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشحة المياه والجفاف والتصحر، وهي جميعاً تجعل العراق بحاجة إلى الدعم والمساعدة والخبرات الخارجية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره سفير العراق ببرلين، على ضرورة وجود برنامج متين لمواجهة هذه التحديات في العراق.

كما أكدا على ضرورة وأهمية مساعدة العراق وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان التقى صباح اليوم الاثنين بشكلٍ منفصل، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس ليندر.

كما من المقرّر أن يجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إقليم كوردستان وألمانيا، إضافةً لقضايا اللاجئين وقضايا أخرى.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف