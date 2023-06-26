رئيس إقليم كوردستان يلتقي سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين، مع سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الألمانية فرانسيسكا برانتنر.

جاء ذلك، في أعقاب زيارةٍ رسمية يجريها رئيس الإقليم إلى العاصمة الألمانية، برلين، يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين الألمان.

وبحث الجانبان التحديات التي تواجه العراق بسبب التغير المناخي وشحة المياه والجفاف والتصحر، وهي جميعاً تجعل العراق بحاجة إلى الدعم والمساعدة والخبرات الخارجية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره سفير العراق ببرلين، على ضرورة وجود برنامج متين لمواجهة هذه التحديات في العراق.

كما أكدا على ضرورة وأهمية مساعدة العراق وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الألمانية في العراق وإقليم كوردستان.

وكان رئيس إقليم كوردستان التقى صباح اليوم الاثنين بشكلٍ منفصل، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توبياس ليندر.

كما من المقرّر أن يجتمع مع المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إقليم كوردستان وألمانيا، إضافةً لقضايا اللاجئين وقضايا أخرى.