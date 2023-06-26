قباد طالباني لكوردستان 24: لقاء اليوم مع وفد الحزب الدیمقراطي الكوردستاني كان جيدا

أربیل (كوردستان24) - قال قباد طالباني إن لقاء اليوم مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل كان لقاءا جیدا .

أكد قباد طالباني ، المشرف على سكرتارية مام جلال ، لكوردستان 24: “اجتماعنا مع الحزب الدیمقراطي الكوردستاني كان لقاءا جيدا وسيكون أفضل.

وتابع : الاجتماع متواصل بين وفدي الاتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل.

وقال مراسل كوردستان 24 : إن الاجتماع بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيناقش العلاقات بينهما وإجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية.

وبحسب مراسلنا فإن الموضوع الآخر للاجتماع هو انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها في 18/12/2023 .

ويضم وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني وسداد بارزاني وهوشيار زيباري وفؤاد حسين ومحمود محمد وریبوار يلدا وزاكروس فتاح.

ويضم وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني أيضا بافل طالباني ، وجعفر شيخ مصطفى ، وقباد طالباني ، ودرباز كوسرت رسول ، وشالاو علي عسكري.