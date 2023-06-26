الاتحاد الأوروبي يدرج 7 إيرانيين في "القائمة السوداء"

أربيل (كوردستان24)- فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، حزمة عقوبات جديدة على إيران شملت إدراج 7 مواطنين إيرانيين في القائمة السوداء.

ونشر مجلس الاتحاد الأوروبي بياناً جاء فيه "تم إدراج 7 مسؤولين إيرانيين في قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وشملت الحزمة الجديدة مسؤولين في السلطة القضائية وأجهزة الأمن الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، عدة حزم من العقوبات ضد إيران، شملت 223 فردا و37 منظمة.

وتتهم بروكسل المسؤولين والمنظمات الإيرانية الذين شملتهم العقوبات، بالتورط في قمع الاحتجاجات في البلاد.

وتنص العقوبات الأوروبية على حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد جميع الأصول على أراضي دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الشركات الأوروبية نقل أي موارد إلى المنظمات التي تم إدراجها في قائمة العقوبات.