استكمال الاستعدادات لاستقبال السياح خلال العيد واللجان المختصة تستفتي المواطنين

أربيل (كوردستان24)- استكملت إدارة سوران المستقلة التابعة لمحافظة أربيل، كافة الإجراءات لاستقبال السياح خلال أيام عيد الأضحى، في وقت تعتزم اللجان السياحية المختصة، إجراء استفتاء بين زوار المناطق السياحية، لتقييم وضع الخدمات.

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصا خلال فترات الأعياد، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

وقال المدير العام لسياحة سوران فيصل صادق، لكوردستان 24، ان "الفرق واللجان المختصة تجري زيارات لكافة المناطق السياحية، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح".

وأضاف فيصل صادق، "في هذا الموسم نعتزم إجراء استفتاء من خلال أخذ آراء المواطنين وتقييمهم لجودة الخدمات في منتجعات إقليم كوردستان".

ودعا صادق المواطنين الذين يزورون المواقع السياحية، لعدم شراء اللحوم إلا من الأماكن المختصة ومحلات اللحوم، حفاظا على صحتهم، وتجنبا للإصابة بالأوبئة والأمراض.

وقال لاوين جبار، وهو صاحب مطعم سياحي، لكوردستان24، "أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال العيد، وحاولنا أن نمزج بين التصماميم والديكورات العصرية والكلاسيكية لإرضاء كافة الاذواق".

وأعلنت مديرية سياحة سوران، في 27 نيسان 2023، أن أكثر من نصف مليون سائح قصدوا إدارة سوران المستقلة خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، دخل 503446 سائحاً إلى إدارة سوران المستقلة".

واضافت أن 26235 سائحاً جاؤوا إلى الإدارة المستقلة وأقاموا في مواقعها السياحية خلال عطلة رأس السنة.

أما في الفترة من 4 كانون الثاني 2023 وحتى 1 نيسان 2023، فقد بلغ عدد السياح القادمين إلى سوران 423490 سائحاً.

وخلال عيد الفطر المبارك، قدم 53724 سائحاً إلى إدارة سوران المستقلة، لقضاء عطلة العيد في مصايفها ومنتجعاتها، بحسب البيان.

ويعدُّ تطوير قطاع السياحة أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح والوجهات السياحية في الإقليم.

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان سنويا، مئات الآلاف من السيّاح العراقيين، الذين يقصدون مختلف مناطق الإقليم، قادمين من محافظات الوسط والجنوب، للتمتع بالطبيعة الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة.