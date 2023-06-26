صدور عدد جديد من مجلة "كوردستان كرونيكل" مع ملحق "استثمر في كوردستان"

أربيل (كوردستان 24)- صدر العدد الرابع من السنة الأولى لمجلة "كوردستان كرونيكل"، ووصل إلى أيدي القراء، حيث تحتوي المجلة على جملة من المواضيع الجديدة والمختلفة، بما في ذلك ملحق خُصص للتعريف بـ "الاستثمار في إقليم كوردستان".

وتعتبر "كوردستان كرونيكل"، مجلة شهرية مستقلة، تصدر باللغة الإنكليزية في كوردستان، وتركز على القضايا السياسية والثقافية والتاريخية والتجارية، والعديد من القضايا الأخرى الشاملة في الإقليم. كما أنهم ينشرون مواد جديدة على موقعهم الالكتروني يومياً.

واحتوى العدد الجديد من المجلة على 32 موضوعاً متعلقاً بإقليم كوردستان، والذي شارك في كتابتها هيئة تحرير المجلة، فضلاً عن عدد من المثقفين ورجال الأعمال والمختصين في الدين.

وتتمثل أبرز أهداف مجلة "كوردستان كرونيكل" بالعمل على إيصال المواضيع والقضايا المتعلقة بإقليم كوردستان إلى قُرائها في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

كما تهتم المجلة بالثقافة والتاريخ في كوردستان، فضلاً عن أنها تحاول لأن تصبح منصة لكل الأشخاص من كافة الخلفيات، وذلك بهدف اكتساب المزيد من المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، إضافة إلى إجراء محادثات مفيدة وذات مغزى.

في العدد الرابع من مجلة "كوردستان كرونيكل" تم إعداد موضوع يتحدث عن افتتاح متحف بارزاني الوطني، خصوصاً خطاب الرئيس مسعود بارزاني، ونضال ملا مصطفى بارزاني، ودور المتحف باعتباره يمثل رمزاً للتعايش الديني والتاريخي لنضال الشعب الكوردي.

ونشرت المجلة ملحقاً خاصاً بعنوان "استثمر في كوردستان" بمناسبة إعلان وتعريف منصة "استثمار كوردستان" من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.