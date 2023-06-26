شولتس يشيد بدور إقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب وإيواء المنكوبين

أربيل (كوردستان 24)- أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، بدور إقليم كوردستان في مواجهة وهزيمة تنظيم داعش، ومساعدة وإيواء المنكوبين.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع مساء اليوم الإثنين 26 حزيران 2023، مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس".

وذكر البيان أن "الجانبين تبادلا خلال اجتماعهما الآراء ووجهات النظر حول علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والتحديات والتهديدات والأخطار التي تواجه العراق".

وعبر نيجيرفان بارزاني بحسب البيان "عن عن الشكر والامتنان لمساعدات ألمانيا ودعمها للعراق وإقليم كوردستان في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، وأثنى على البرلمان الألماني لإقراره جرائم داعش والقتل الجماعي بحق الإيزديين على أنها جرائم إبادة عرقية".

كما عبر رئيس الإقليم عن "ارتياحه لمستوى العلاقات الألمانية مع العراق وإقليم كوردستان والتفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين"، مبدياً "استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل التسهيلات للاستثمارات وتشغيل رؤوس الأموال من قبل الشركات والقطاع الخاص الألماني".

وأكد أن "العراق وإقليم كوردستان يتطلعان إلى دور أكبر ومزيد من الدعم الألماني في المجالات كافة، وخاصة في مجال المساعدة على التصدي للتحديات التي يواجهها العراق في تنويع الاقتصاد وحفظ الاستقرار ومواجهة أخطار التغيُّر المناخي".

من جانبه، "شكر المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على زيارته التي عدّها فرصة جيدة لتبادل الآراء حول القضايا المشتركة"، معبراً "عن الشكر والتقدير لدور إقليم كوردستان في مواجهة وهزيمة داعش ومساعدة وإيواء المنكوبين"، مشدداً "على أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وإلى الأمان والاستقرار فيهما".

كما جدد شولتس "استمرار دعم ألمانيا للعراق وإقليم كوردستان"، مبدياً "استعداد بلاده للتعاون المشترك في المجالات المختلفة، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والقطاعات التي تحظى بالٲهمية عند الجانبين"، وذلك بحسب ما جاء في البيان.

وختم البيان: "مسألة الهجرة والمهجرين، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، ومجموعة مواضيع تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع الذي حضره السفير العراقي وممثل حكومة إقليم كوردستان في برلين".