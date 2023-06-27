رومانوسكي تؤكّد على أهمية إعادة فتح خط أنابيب العراق- تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، على أهمية إعادة فتح خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع السفيرة الأميركية بوزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الاثنين، ناقشا خلاله زيادة اهتمام الشركات الأميركية بالاستثمار في العراق.

وقالت رومانوسكي عبر تويتر: "التقيت اليوم بوزير النفط حيان لمناقشة زيادة اهتمام الشركات الأمريكية بالاستثمار في العراق".

وأضافت: "كما ناقشنا أهمية إعادة فتح خط أنابيب العراق- تركيا لاستعادة الإمدادات إلى الأسواق الدولية وتعزيز الاقتصاد العراقي - لصالح جميع العراقيين".

وتوقّف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي، منذ الـ 25 مارس آذار الماضي، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية الذي قضى بعدم قانونية تلك الصادرات.

ورغم تسوية أربيل وبغداد القضية بينهما، إلا أن تركيا لم تستأنف عمليات نقل نفط الإقليم حتى الآن، لحين حسم مسألة التعويضات التي ستدفعها أنقرة لبغداد وفق قرار هيئة التحكيم.