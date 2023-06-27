سیاسة

السلطات الروسية تسقط الملاحقات في حق فاغنر

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المتهمة بتنفيذ تمرّد مسلّح للإطاحة بقيادة البلاد العسكرية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية "تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وأوضح "إف إس بي" أن المشاركين في التمرّد "وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة".

وأضاف "بالنظر إلى هذه الظروف وغيرها من الظروف ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت سلطات التحقيق قرارا بإنهاء القضية الجنائية".

اتّهم جهاز الأمن "إف إس بي" نهاية الأسبوع مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بمحاولة تنظيم "نزاع مدني" وحض مقاتلي المجموعة على اعتقاله.

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