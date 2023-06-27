سیاسة

"بارزاني الخيرية" تعلن عن منح 74 مليون دولار للمحتاجين منذ 2011

سُميت المؤسسة بهذا الاسم، تيمّناً بالزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني، وتستند في عملها على مقولته "إنه لشرف من يخدم شعبه»
author_image Kurdistan24 اربیل
موسى أحمد
موسى أحمد
کوردستان مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد ملا مصطفى بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن منح أكثر 70 مليون دولار للمحتاجين منذ عام 2011، وحتى تايخ اليوم الـ 27 يونيو حزيران 2023.

وقال رئيس المؤسسة، موسى أحمد، إن بارزاني الخيرية وزّعت 74 مليون دولار على المحتاجين منذ عام 2011 وحتى حزيران 2023.

مؤكّداً في مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على أن المؤسسة "ستستمر في عملها الخيري".

وأشار أحمد إلى أن الجزء الأول من مشروعها "تم تنفيذه بدعمٍ من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي واستفاد منه أكثر من 12 ألف و 583 شخصاً في إقليم كوردستان ووسط العراق".

وأضاف: "كما استفاد أكثر من 3 آلاف آخرين من مشروع كوردستان في الجزء الثاني من العمل الخيري".

وبخصوص مشروع لحوم أضاحي العيد، قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، إن "أكثر من 2000 أسرة في عفرين ستستفيد من هذا المشروع".

وتأسّست بارزاني الخيرية عام 2005، وهي منظمة غير حكومية وغير سياسية وغير ربحية، يترأس مجلس الإدارة مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

سُميت المؤسسة بهذا الاسم، تيمّناً بالزعيم الكوردي الخالد ملا مصطفى بارزاني، وتستند في عملها على مقولته: "إنه لشرف من يخدم شعبه»، وتأخذها شعاراً لها.

يقع المقر الرئيسي للمؤسسة في أربيل، ولها مكاتب في دهوك والسليمانية وسنجار وألمانيا، وتدير 13 مخيّماً داخل محافظة أربيل، بالتعاون مع مركز أربيل لتنسيق الأزمات المشترك.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف