رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بإعادة انتخابه

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 27 حزيران 2023، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء.

ونشر مسرور بارزاني على حسابه في موقع تويتر، "بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لوزراء اليونان، أهنئ كيرياكوس ميتسوتكيس وأتطلع إلى تعزيز الصداقة والروابط بيننا، خصوصا في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات".

وأوكلت رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو مهمة تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد فوزه بالانتخابات.

وأدى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين يوم الاثنين، ليباشر ولاية ثانية رئيسا لوزراء البلاد لمدة أربع سنوات.

وتقدم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ على اليسار، إذ حصد أكثر من 40 % من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية. وقال ميتسوتاكيس (55 عاما) في تصريح متلفز: "أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعا".

وكان ميتسوتاكيس قد فاز في الانتخابات التي أجريت في 21 أيار/مايو، لكنه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون بناء تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجددا إلى صناديق الاقتراع، ودعوة 9,8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.

وجرت الانتخابات الأحد وفق نظام انتخابي مختلف نص على نيل الحزب الفائز في هذا الاقتراع مكافأة تصل إلى 50 مقعدا إضافيا.