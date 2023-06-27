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كهرباء كوردستان تعلن زيادة ساعات التجهيز خلال أيام العيد

author_image سوار أحمد
کوردستان الكهرباء اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 27 حزيران 2023، زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان "مع إنتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء وبالأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة، سيتم تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية خلال أيام العيد الأربعة لمدة 16 إلى 17 ساعة في اليوم".

وأشارت إلى بقاء جميع دوائر إنتاج الكهرباء ومحطات السيطرة وفرق التأهيل والإصلاح على مستوى الإقليم والمحافظات في العمل لـ24 ساعة في اليوم لخدمة المواطنين.

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