نيجيرفان بارزاني للأطراف السياسية: لنتخذ من العيد فرصة جديدة لتجديد روابطنا وفتح صفحة جديدة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 27 حزيران (يونيو) 2023، عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك لكل مسلمي كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد الاضحى المبارك. أرجو للجميع عيداً وعطلة سعيدين آمنين هانئين.

لنتخذ جميعنا من رسالة ومعاني العيد المتمثلة في إبراء الذمم والتصالح والمصالحة، فرصة جديدة لتجديد روابطنا وعلاقاتنا وفتح صحيفة جديدة مع بعضنا البعض.

يتوقع شعب كوردستان من القوى والأطراف السياسية قبل وأكثر من أي شيء أن تتخذ هذه الأطراف من العيد فرصة لتوحيد الصفوف وتحقيق الوئام والتلاحم، لنتمكن جميعنا معاً من المضي نحو مستقبل أفضل. فلنلبّ في الأطراف جميعاً هذا التوقع ونحققه.

عيد سعيد للجميع وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

27 حزيران 2023