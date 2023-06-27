السوداني والحلبوسي يوجهان تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، التهنئة للعراقيين وللأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تهنئة، "نتقدم إلى شعبنا العراقي الكريم، وإلى عموم الأمة الإسلامية، وحجاج بيت الله الحرام، بخالص التهنئة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله جل جلاله على أمتنا وشعبنا وأهلنا في كل مكان، بالخير والطمأنينة والأمن والاستقرار".

وأضاف،: "ننتهز هذه المناسبة الكريمة لتأكيد التزامنا وتصميمنا على المضيّ في كل ما يؤسس لمستقبل زاهر وحياة حرة كريمة يستحقها جميع أبناء شعبنا العراقي، بجميع أطيافهم المتآخية، ونجدد العهد للعراقيين الأوفياء، بدوام المثابرة والعمل لبناء عراق قوي مقتدر نفتخر به بين الأمم".

واختتم بالقول: "دامت أيامكم أعياداً ملؤها السرور والمحبة".

من جهته قال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، "نهنئ أبناء شعبنا العراقي بحلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف "نسأل الله تعالى ان يحفظ بلادنا، وأن يعيده علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة".