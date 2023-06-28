اقتصاد

أكثر من 100 ألف سائح زاروا أربيل الاسبوع الفائت وتوقّعات بازدياد أعدادهم في العيد

كانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان توقّعت أمس الثلاثاء، دخول 750 ألف سائح إلى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى
author_image Kurdistan24 اربیل
أوميد خوشناو
أوميد خوشناو
کوردستان أوميد خوشناو أربيل هيئة السياحة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن أكثر من 100 ألف سائح زاروا إقليم كوردستان في الـ 9 أيام الفائتة.

مؤكّداً أنه من المتوقّع ارتفاع تلك الأعداد خلال أيام العيد.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 100 ألف سائح من وسط العراق وجنوبه زاروا مدن الإقليم، خاصةً أربيل، في الفترة ما بين 19 – 27 يونيو حزيران.

واعتبر محافظ أربيل أن "الأمن والاستقرار اللذان ينعمان به إقليم كوردستان، كذلك الطبيعة الخلابة هي من أبرز أسباب توافد السياح".

وأضاف: تأكدنا من إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال السائحين من حيث المطاعم والفنادق والخيم السياحية".

وكانت هيئة السياحة في إقليم كوردستان توقّعت أمس الثلاثاء، في بيانٍ صحفي،  دخول 750 ألف سائح إلى الإقليم، خلال أيام عيد الأضحى.

 

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