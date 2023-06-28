بارزاني الخيرية توزّع لحوم أضاحي العيد على 20 ألف عائلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن توزيع لحوم أضاحي العيد على 20 ألف عائلة محتاجة في إقليم كوردستان ومدنٍ عراقية، إضافةً إلى مدينة عفرين في سوريا.

وقالت مسؤولة مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في أربيل، ستاف آسو: "لدينا حملة لتوزيع لحوم الأضاحي في كل عام، وحملتنا هذا العام أكبر عن السابق، ستوزّع في كوردستان وبعض المدن العراقية، وأيضاً غربي كوردستان".

وأضافت في حديثٍ لـ كوردستان 24: "حملة التوزيع تكون في بعض المناطق بالشراكة مع جهاتٍ أخرى، فمثلاً بإقليم كوردستان ستكون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي".

وبخصوص أعداد الذبائح هذا العام، أشارت آسو إلى ذبح "110 عجلاً و33 كبشاً، وتوزيعها على المحتاجين بإقليم كوردستان ومدنٍ عراقية".

وتابعت: "كما ذُبِح 230 كبشاً في عفرين"، مؤكّدةً أن حصة كل عائلة "ستكون كيلوين اثنين من اللحم".

في غضون ذلك، قال الدكتور أرسلان جلال، من دائرة صحة مسلخ أربيل، إنهم يفحصون الأضاحي "قبل ذبحها وبعده".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "تحتاج لحوم الذبائح الصغيرة للبقاء داخل المجمدة لـ 8 ساعات قبل طهيها، أما الحيوانات كبيرة الحجم لـ 18 ساعة".