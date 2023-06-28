أمن

بعد انتهاء مهمة حفظ السلام.. ألمانيا تسرّع سحب جنودها من مالي

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تعبيرية
تعبيرية
العالم الجيش الألماني حفظ السلام مالي

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم ألمانيا سحب جنودها المشاركين في مهمة حفظ السلام بالأمم المتحدة من مالي بحلول مايو أيار 2024.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن بلاده تتطلع إلى تسريع سحب جنودها من مالي، مع انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المقرر في 30 حزيران/ يونيو.

وأضاف لوسيلة إعلامٍ محلية: "بالنسبة لنا، يعني هذا أننا سنحاول الخروج بشكلٍ أسرع من مالي، لكن بطريقة منظمة"، وفق رويترز.

وتهدف ألمانيا، التي نشرت نحو ألف جندي في مالي، إلى الانتهاء من سحب قواتها الجاري بالفعل بحلول أيار/مايو 2024.

 

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