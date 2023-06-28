كوردستان تقرر زيادة ساعات تجهيز الكهرباء خلال أيام العيد

أربیل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الوزارة في بيان تابعته كوردستان 24 ، إنه "مع إنتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء وبالأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة، سيتم تزويد المواطنين بالكهرباء الوطنية خلال أيام العيد الأربعة لمدة 16 إلى 17 ساعة في اليوم".

وأشارت الوزارة بحسب البيان إلى "بقاء جميع دوائر إنتاج الكهرباء ومحطات السيطرة وفرق التأهيل والإصلاح على مستوى الإقليم والمحافظات في العمل لـ24 ساعة في اليوم لخدمة المواطنين".