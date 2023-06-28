سیاسة

تجنبا للإصابة بالحمى النزفية.. صحة العراق توصي بعدم ذبح الأضاحي بالمنازل

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الصحة الأضاحي عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- أوصت وزارة الصحة يوم الأربعاء 28 حزيران 2023، بعدم ذبح الأضاحي بالمنازل تجنبا للإصابة بالحمى النزفية، ووجهت رسالة إلى الجزارين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الصحة صالح الحسناوي، إن "العراق لا يزال يسجل بعض الإصابات بالحمى النزفية"، مؤكداً، أن "السيطرة على المرض أصبح أفضل بكثير من الفترة السابقة".

ودعا الحسناوي "المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعدم إجراء عمليات الجزارة في البيوت"، مهيباً "الجزارين والعاملين في محالّ القصابة إلى الالتزام بالمعايير الصحية من ارتداء الكفوف والملابس الواقية وغسل المكان من مخلفات الحيوانات".

وشدد على "ربَّات البيوت الالتزام بالتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد التي تستخدم في تقطيع اللحوم بصورة عامة".

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