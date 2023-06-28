تزامنا مع عيد الأضحى.. السويد ترخّص لمظاهرة يخطّط منظّموها لإحراق المصحف

أربيل (كوردستان24)- رخصت الشرطة السويدية لمظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من القرآن خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي الأربعاء، تزامنا مع احتفال المسلمين باليوم الأول من عيد الأضحى.

يأتي هذا الضوء الأخضر أسبوعين عقب رفض القضاء قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لمظاهرتين أخريين في ستوكهولم أيضا كان سيحرق المصحف خلالهما.

وذكرت الشرطة في قرارها المكتوب بأن طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف "لا تبرر بموجب القوانين الحالية قرار رفض الطلب".

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لمظاهرتين في ستوكهولم كان سيحرق المصحف خلالهما.

وأشارت الشرطة حينها إلى "مخاوف أمنية"، بعد أن أدى إحراق المصحف خارج مقر السفارة التركية في يناير/كانون الثاني إلى خروج مظاهرات استمرت لأسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

واحتجت تركيا على وجه الخصوص على سماح الشرطة بخروج مظاهرة يناير/كانون الثاني، علما بأنها عرقلت مساعي السويد للانضمام إلى الناتو على خلفية فشل ستوكهولم في تنفيذ حملة أمنية ضد مجموعات كردية تعتبرها "إرهابية".

ورفضت الشرطة بعد ذلك طلبين لتنظيم مظاهرات تتضمن إحراق المصحف، واحدة من قبل شخص والثانية من منظمة، خارج السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير/شباط.

لكن محكمة الاستئناف ارتأت في منتصف يونيو/حزيران بأن الشرطة أخطأت بحظر المظاهرتين، مشيرة إلى أن "مشاكل الأمن والنظام" التي تحدثت عنها الشرطة "غير مرتبطة بشكل واضح بالحدث المخطط له أو مكانه".

وتقدم نفس الشخص الذي رُفض طلبه المرة الماضية بطلب تنظيم مظاهرة الأربعاء.