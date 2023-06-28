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نادي سعودي يضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من تشيلسي

author_image سوار أحمد
الأهلي السعودي يضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي لثلاث سنوات قادما من تشيلسي. © بيار ريوني وورمس/ فرانس24
الأهلي السعودي يضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي لثلاث سنوات قادما من تشيلسي. © بيار ريوني وورمس/ فرانس24
الشرق الاوسط السعودية نادي جدة انتقالات

أربيل (كوردستان24)- انتقل الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي الأربعاء من صفوف تشيلسي الإنكليزي إلى أهلي جدة السعودي في صفقة قدرت بنحو 17 مليون جنيه إسترليني.

 ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم.

ونشر الأهلي فيديو عبر موقعه الرسمي على تويتر مرحبا بالوافد الجديد وأرفقه بعبارة "أسد التيرانغا، أفضل حارس في العالم، إدوار ميندي أهلاوي" من دون أن يعلن قيمة الصفقة أو مدة العقد.

وأشارت تقارير صحافية أن تشيلسي سيحصل على مبلغ بقيمة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، على أن يحصل الحارس السنغالي على راتب قرابة 12 مليون دولار، إضافة إلى 3 ملايين مكافآت، في صفقة تمتد حتى عام 2026. 

وانضم ميندي إلى تشلسي في صفقة لمدة 5 سنوات بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني قادما من رين الفرنسي الذي أمضى في صفوفه موسم 2019-2020، علما أنه كان دافع عن ألوان الفريق الرديف لمرسيليا ورينس الذي قاده للفوز بلقب الدرجة الثانية موسم 2017-2018 والصعود إلى النخبة. 

فرض ميندي نفسه بين الخشبات مع تشلسي فتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وبالكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية عام 2021 الذي اختير خلاله أفضل حارس مرمى في العالم من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وساهم في فوز منتخب بلاده بأول لقب في كأس أفريقيا عام 2022.

وبالرغم من خسارته لمركزه الأساسي لصالح الإسباني كيبا أريسابالاغا موسم 2022-2023 مع تشيلسي، لعب ميندي دورا حاسما في تأهل "أسود تيرانغا" إلى ثمن نهائي مونديال قطر العام الماضي، في الفوز المثير على الإكوادور 2-1 في دور المجموعات، قبل أن يخسروا أمام إنكلترا صفر-3 ويفشلوا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم.

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