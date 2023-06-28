سیاسة

الصحاف: رحلة إجلاء خاصة لإعادة المتبقين من العراقيين في السودان ستتوجه غداً

author_image سوار أحمد
العراق أحمد الصحاف السودان العالقين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء 28 حزيران 2023، عن رحلة إجلاء خاصة لإعادة المتبقين من العراقيين في السودان ستتوجه غدا. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، إنه" بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومتابعة لتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، أن يوم غد الخميس ستتوجه رحلة إجلاء خاصة لإعادة الأعداد المتبقية من العراقيين في السودان". 

وأضاف الصحاف، أن" رئيس مجلس الوزراء حرص أن يحظى العراقيون من أبناء الجالية في السودان بالعودة العاجلة إلى أهلهم ووطنهم خلال أيام عيد الأضحى".

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