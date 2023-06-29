قتيلان في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

أربيل (كوردستان24)- قتل شخصان أحدهما مسلح مساء الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدّة في غرب السعودية على البحر الأحمر، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن أي أميركي لم يصب في حادث إطلاق النار أمام قنصليتها التي جرى إغلاقها.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة (غرب) أنه عند الساعة 6,45 (15,45 ت غ) من مساء الأربعاء "توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده".

وتابعت "بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه ... ونتج عن تبادل النار مقتله وتعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية لإصابة أدت إلى وفاته".

وأكّدت الوزارة أن "التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وسبق وتعرضت القنصلية الأميركية في جدة لعدة هجمات في الماضي، كان اخرها حين قام انتحاري بتفجير نفسه في يوم عيد استقلال الولايات المتحدة في الرابع من تموز/يوليو 2016.

كذلك تعرضت القنصلية الأميركية لهجوم آخر في كانون الأول/ديسمبر 2004 نتج عنه مقتل خمسة أشخاص.

وأغلقت السلطات السعودية الطريق أمام القنصلية الواقعة في حي نابض قرب ساحل البحر الأحمر لأكثر من عام، قبل أن تقرر السلطات الأميركية نقلها إلى حي المحمدية بعيدا عن الكثافة السكانية.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية في بيان من واشنطن "نقدم تعازينا الصادقة لأسرة وأحباء عنصر الحراسة المحلي المتوفى".

وأضافت أن القوات السعودية قتلت المهاجم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة على اتصال مع المملكة التي فتحت تحقيقا بالحادث.

وأكدت أن "القنصلية جرى إغلاقها بشكل مناسب ولم يصب أي أميركي في الهجوم".

وكانت جدة مؤخرا مركزا لنشاط دبلوماسي أميركي عندما قادت واشنطن مع السعودية وساطة لوقف النزاع المسلح في السودان.

كما زار وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جدة في حزيران/يونيو الماضي حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويتزامن حادث الأربعاء مع ذروة موسم الحج في السعودية، حيث تستنفر القوات الأمنية السعودية لحماية 1,8 مليون حاج تفيض بهم مدينة مكة المكرمة المقدسة عند المسلمين، على بعد نحو 130 ألف جنوب شرق جدة.