عمار الحكيم.. العراق أمام تسونامي مالي واقتصادي خطير وإقرار الموازنة لثلاثة أعوام استقرار للحكومة

أربيل (كوردستان24)- حذر رئيس تيار الحكمة اليوم الخميس من أن العراق أمام تسونامي مالي واقتصادي خطير، مؤكداً في الوقت ذاته ان إقرار الموازنة لثلاثة أعوام هو دعم لاستقرار الحكومة وتمكنها من المضي قدماً نحو المسار الاصلاحي الاقتصادي للبلد.

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في خطبة صلاة العيد اليوم الخميس "ان الحكومة والبرلمان والقوى السیاسیة مدعوون للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف والصبر والتراحم، وكلما حل الخلاف بیننا، تراجعنا عن تطوير البلد وتعزیز استقراره وازدھاره، فحینما نتوحد في الكلمة والموقف، لن نسمح للخارج أن یتحكم فینا".

وأضاف الحكيم "ان إقرار موازنة البلد لثلاثة أعوام بادرة مختلفة عن جمیع الموازنات السابقة، حيث اتفقت القوى السیاسیة على ھذه الخطوة دعما منھا لاستقرار الحكومة وتمكنھا من المضي قدما نحو المسار الإصلاحي الاقتصادي للبلد لاسیما أن جزءاً مهماً من الموازنة قد تم إعداده لمشاریع استثماریة تسعى في أغلبها لاستكمال المشاریع المتلكئة".

وأشار الى "ان التحول نحو العملیة الاقتصادیة وتركیز الجھود السیاسیة والتنفیذیة لإنجاح ھذه العملیة الإصلاحیة الكبرى وتعمیمھا في مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "أن تكون سیاستنا الخارجیة منطلقة من أھداف وثوابت العملیة الاقتصادیة".

ولفت الى أهمية " أن تكون برامجنا السیاسیة والانتخابیة منطلقة من أسس العملیة الاقتصادیة وآفاقها ومدياتها"، محذرا من "تسونامي مالي واقتصادي خطیر على العراقیین جمیعا، إذا لم نبدأ بتلك العملیة الاقتصادیة الشاملة والقادرة على صنع فرص العمل واستیعاب قدرات شبابنا".