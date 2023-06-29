سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يندّد بحرق المصحف في السويد ويدعو لمنع تقويض التعايش

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان حرق المصحف

أربيل (كوردستان24)- ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة، بإحراق المصحف الشريف من قبل لاجئ من أصول عراقية في السويد.

ونشر مسرور بارزاني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أُدين إحراق القرآن الكريم، وأُطالب أن تكون جميع الكتب السماوية المقدّسة محترمة في كل مكان".

ودعا ايضا إلى أن "يتم منع تقويض التعايش" بالقيام بمثل هكذا أفعال.

ومزق شاب مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي يوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى.
 

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