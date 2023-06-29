سیاسة

وزارة أوقاف كوردستان تدين إحراق المصحف الشريف.. وتعتبره مخالفاً لمبادئ الديمقراطية والتعايش

وتابع: "ينبغي على السلطات المختصة في الدولة، وضع العقبات القانونية لمنع وقوع هذه الحوادث، وتقديم الجناة الرئيسيين إلى العدالة".
author_image أحمد حاجي
کوردستان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقليم كوردستان المصحف الشريف السويد

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد، معتبرة هذا السلوك مخالفاً لمبادئ الديمقراطية والتعايش المشترك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تدين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بشدة إزدراء وإحراق المصحف الشريف (القرآن الكريم) من قبل مواطن في السويد".

وأضاف البيان أن "هذا السلوك بعيد عن القيم الإنسانية، ومخالف لمبادئ الديمقراطية والتعايش المشترك والتدين".

وتابع: "ينبغي على السلطات المختصة في الدولة، وضع العقبات القانونية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، فضلاً عن تقديم الجناة الرئيسيين للعدالة".

من جهته، ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بإحراق المصحف الشريف من قبل مواطن في السويد.

وكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان على حسابه في تويتر: "أُدين إحراق القرآن الكريم، وأُطالب أن تكون جميع الكتب السماوية المقدّسة محترمة في كل مكان"، داعياً إلى أن "يتم منع تقويض التعايش" بالقيام بمثل هكذا أفعال.

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

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