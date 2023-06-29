الرئيس بارزاني يدين بشدة حرق القرآن الكريم.. ويعتبره فعلاً جائراً لا يندرج في إطار حرية التعبير

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس مسعود بارزاني، في بيان، اليوم الخميس، إحراق المصحف المشريف من قبل مواطن سويدي من أصول عراقية، معتبراً إياه فعلاً جائراً لا يندرج في إطار حرية التعبير.

وفيما يلي نص البيان:

رسالة من الرئيس بارزاني

‎ بسم الله الرحمن الرحيم

‎ إن الفعل الجائر المتمثل في حرق القرآن الكريم لا يندرج في إطار حرية التعبير بأي شكل من الأشكال، وليس له أي مبرر، بل إنه يعدُّ جرحاً لمشاعر جميع المسلمين في العالم، ندين هذا الفعل بشدة، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع روح الوئام والتعايش، وتدعو لنشر الظلام وخطاب الکراهية وعلى جميع الجهات منعە.

‎مسعود بارزاني

29 حزيران 2023