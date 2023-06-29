سیاسة

الرئيس بارزاني يدين بشدة حرق القرآن الكريم.. ويعتبره فعلاً جائراً لا يندرج في إطار حرية التعبير

ندين هذا الفعل بشدة، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع روح الوئام والتعايش
author_image أحمد حاجي
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني حرق المصحف المشريف السويد

أربيل (كوردستان 24)- أدان الرئيس مسعود بارزاني، في بيان، اليوم الخميس، إحراق المصحف المشريف من قبل مواطن سويدي من أصول عراقية، معتبراً إياه فعلاً جائراً لا يندرج في إطار حرية التعبير.

وفيما يلي نص البيان:

رسالة من الرئيس بارزاني

‎ بسم الله الرحمن الرحيم

‎ إن الفعل الجائر المتمثل في حرق القرآن الكريم لا يندرج في إطار حرية التعبير بأي شكل من الأشكال، وليس له أي مبرر، بل إنه يعدُّ جرحاً لمشاعر جميع المسلمين في العالم، ندين هذا الفعل بشدة، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع روح الوئام والتعايش، وتدعو لنشر الظلام وخطاب الکراهية وعلى جميع الجهات منعە.

‎مسعود بارزاني

29 حزيران 2023

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف