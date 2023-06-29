سیاسة

أردوغان: إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي
author_image Kurdistan24 اربیل
ترکیا أردوغان حرق المصحف الشريف السويد

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر، مشيراً إلى أن "من يغضون عن هذه الدناءة لن يبلغوا أهدافهم".

جاء ذلك في معرض تعليقه على حادثة حرق القرآن الكريم بالسويد أمس الأربعاء، خلال مشاركته افتراضياً بفعالية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال الرئيس التركي: "عاجلاً أم آجلاً سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".

وأضاف: "مَن يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".

وأردف: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".

وأكد أنه "على الجميع أن يدرك أن تركيا لن ترضخ أبداً لسياسات الاستفزاز أو التهديد".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

 

المصدر: وكالة الأناضول

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