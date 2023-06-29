سیاسة

الخارجية العراقية تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق المصحف

وطالبت الخارجية العراقية "الحكومة السويدية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم".
author_image أحمد حاجي
مبنى وزارة الخارجية العراقية / أرشيف
مبنى وزارة الخارجية العراقية / أرشيف
العراق الخارجية العراقية حرق المصحف الشريف السويد استدعاء سفيرة ستوكهولم

أربيل (كوردستان24)- استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، احتجاجاً على سماح ستوكهولم بحرق مواطن سويدي من أصول عراقية، نسخة من المصحف الشريف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية لدى بغداد، وبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، يوم أمس الأربعاء".

وطالبت الخارجية العراقية بحسب البيان، "الحكومة السويدية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم"، مشددة على أن "المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف