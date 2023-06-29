الخارجية العراقية تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق المصحف

أربيل (كوردستان24)- استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، احتجاجاً على سماح ستوكهولم بحرق مواطن سويدي من أصول عراقية، نسخة من المصحف الشريف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، "استدعت وزارة الخارجية العراقية السفيرة السويدية لدى بغداد، وبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم، يوم أمس الأربعاء".

وطالبت الخارجية العراقية بحسب البيان، "الحكومة السويدية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم"، مشددة على أن "المسوغات القانونية وحرية التعبير لاتبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينية".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.