سیاسة

رئاسة إقليم كوردستان: حرق القرآن الكريم تصرف غير مشروع قطعاً.. ويؤجج الكراهية

وتابع البيان: "يجب احترام المعتقدات والمشاعر الدينية ومقدسات الأديان والمذاهب كافة".
author_image أحمد حاجي
لوغو رئاسة إقليم كوردستان
لوغو رئاسة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان24)- أكدت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن حرق القرآن الكريم تصرف غير مشروع قطعاً، مشددة على أن هذا السلوك يؤجج الكراهية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان تلقته كوردستان24، "ندين حرق القرآن الكريم، فهذا تصرف غير مشروع قطعاً، ويؤجج الكراهية والأحقاد ويهدد التعايش والتصالح".

وتابع البيان: "يجب احترام المعتقدات والمشاعر الدينية ومقدسات الأديان والمذاهب كافة، وأن لا يسمح لأي شخص أو جهة باستغلال الحرية لازدراء المقدسات الدينية".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

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