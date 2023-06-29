رئيس العراق: الاعتداء على القرآن الكريم جريمة يجري بموجبها التجاوز على حرية وحق التفكير

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أن الاعتداء على القرآن الكريم جريمة يجري بموجبها التجاوز على حرية وحق التفكير.

وقال رئيس الجمهورية في بيان تلقته كوردستان24، " نتابع بغضب شديد التصرفات غير المسؤولة التي يجري العمل بها في السويد، وقبلها في بعض الدول، في قبولها حيناً وتبريرها حيناً آخر للسكوت على الاعتداءات التي تطال (القرآن الكريم)، وهو الكتاب المقدس لمليارات البشر في مختلف القارات والبلدان".

وأضاف البيان أن "هذه اعتداءات وإساءات لا صلة لها من قريب أو بعيد بحرية التفكير والاعتقاد، بل هي تطعن هذه الحرية في الصميم، إذ إنها جرائم تسيء للبشرية جمعاء مثل إساءتها لمعتقدات المسلمين الذين يحترمون الكتب المقدسة لجميع الديانات، ويحترمون حق الناس في حرية التفكير والاعتقاد، وقد سبق لنا أن حذرنا من هذا السلوك المنحرف ونبهنا على مخاطر تداعياته المحتملة".

وأكد أن "الاعتداء على (القرآن الكريم) هو جريمة يجري بموجبها التجاوز على حرية وحق التفكير والإيمان، وهذا ما يضع الجهات المسؤولة في البلدان التي شهدت هذه الاعتداءات في موضع حرج يتعارض تماماً مع التزامها بحرية التفكير والإيمان، ويخرج على القوانين والتشريعات واللوائح التي تكفل حرية الإنسان في الإيمان وتحترم حقوقه، ولا يجب أن تستغل الحرية الشخصية في القيام بتصرفات غير متزنة تسيء إلى معتقدات الآخرين تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير".

وتابع: "ننتظر من المتنورين الأحرار في العالم الحر مواقف تحفظ حرية التفكير والاعتقاد، وتحترم حق المليارات بالتدين، وتعلي شأن الاختلاف والتنوع في الأسرة الدولية، كما ننتظر من الجهات القضائية والسياسية والثقافية في مختلف دول العالم، مواقف جادة ومسؤولة تحرص على احترام التفكير والاعتقاد والتدين، وتحفظ حقوق التعايش الحر والتآخي ما بين البشر مهما اختلفوا في معتقداتهم ودياناتهم".

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.