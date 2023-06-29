بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي المُسيء للقرآن الكريم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، مطالبتها السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم.

جاء ذلك في بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية للبلاد أحمد الصحاف.

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية، يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وقال الصحاف في البيان إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية".

وأضاف: "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

وفي وقت سابق الخميس، استدعت الخارجية العراقية، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم.

والخميس أيضاً، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق، فائق زيدان، بالتحرك قانونياً ضد الشخص الذي أساء للقرآن بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وعصر اليوم، اقتحم محتجون عراقيون مبنى السفارة السويدية في بغداد لفترة وجيزة، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الاحتجاج أمام مبنى السفارة، مطالباً بإرجاع المسيء للقرآن إلى البلاد ومحاكمته.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، ففي 21 كانون الثاني يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات في عدد من البلدان المسلمة.