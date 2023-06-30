بلينكن يشيد بالتقدم المحرز في المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان

أربيل (كوردستان24)- رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، بإحراز تقدم في المفاوضات التي احتضنتها واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان، بخصوص النزاع في منطقة ناغورني قره باغ التي شهدت الأربعاء مقتل أربعة جنود أرمن بنيران أذربيجانية.

كما أشاد بلينكن بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات مؤكدا أنه يرغب بـ"مواصلتها" خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد بلينكن في الجلسة الختامية للمحادثات التي انطلقت الثلاثاء في العاصمة الفدرالية الأمريكية: "يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه توصلا إلى اتفاق نهائي".

كما أشاد بلينكن إلى جنب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات، قائلا إنه يرغب بـ"مواصلتها" في الأسابيع المقبلة.

على الرغم من ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظا مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل مايو/أيار عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام "في متناول اليد". وكانت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين برعاية الولايات المتحدة بعد جولة الأولى.

والأربعاء، وفي خضم المناقشات في واشنطن، لقي أربعة جنود أرمن مصرعهم في ناغورني قره باغ بنيران أذربيجانية.

كذلك، استقبل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان الوزيرين في البيت الأبيض الأربعاء، داعيا إلى وقف التصعيد.

من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الأربعاء من "مخاطر كبيرة لزعزعة الاستقرار" في أعقاب هذه الواقعة في ناغورني قره باغ.

وتم عقد المفاوضات خلف أبواب مغلقة في مركز مؤتمرات قرب واشنطن.