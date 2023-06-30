الصحاف يعلن إعادة 621 مواطناً من السودان حتى الآن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إعادة 621 مواطناً عراقياً من السودان حتى الآن من بينهم سوريون وسودانيون.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن "رحلة الاجلاء الاخيرة التي خصصها دولة رئيس مجلس الوزراء وصلت الى بغداد وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جرّاء الاحداث هناك"، لافتا الى أنه "بخمس طائرات نوع ( C130) تم إعادة 621 مواطنا عراقيا حتى الان من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية".

وأضاف أن "غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة عملت جهدها وبالتنسيق مع القوة الجوية العراقية وأبطالها لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء".