مسرور بارزاني في زيارة لمحور بردي: ملتزمون بالدستور ولا تنازل عن حقوقنا المشروعة

أربيل (كوردستان24)- زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 30 حزيران (يونيو) 2023، قوات البيشمركة في محور بردي (آلتون كوبري) لغرض تفقدها والاطلاع على أوضاعها، فضلاً عن تهنئتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي كلمة له، أثنى رئيس الحكومة على صمود البيشمركة وتضحياتها في دفاعها الثابت والدائم عن المنجزات الوطنية والكيان الدستوري لإقليم كوردستان.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان ملتزم دائماً بالدستور والاتفاقات الموقعة مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولن يتنازل في الوقت ذاته عن حقوقه الدستورية.

وتطرق رئيس الحكومة إلى حملات الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وأكد أنه قد تواصل مع رئيس الوزراء الاتحادي، وطلب منه وضع حد لهذه الانتهاكات الدستورية، وتم اتخاذ بعض الإجراءات لحل المشكلة.

كذلك شدد رئيس الحكومة على أهمية حل مشكلة هذه المناطق في إطار المادة 140 من الدستور.

وألقى رئيس الوزراء كلمة هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا لحضوركم ولسماحكم لنا بزيارتكم في يوم العيد الذي يحتفل فيه المواطنون في منازلهم بهناء،وذلك بفضل جهودكم وتضحياتكم التي تبذلونها، وحمايتكم لمواقعكم ولكوردستان كي نتمكن نحن من العيش بسلام والاحتفال بالعيد بسعادة، وهذا يستدعي شكرنا وعرفاننا لكم.

أردت اليوم أن التقي بكم هنا لأحييكم وأهنئكم بمناسبة عيد الأضحى وأن أراكم عن قرب.

أدرك أن هذا المحور محور رئيسي ومهم جدا من أجل حماية كيان كوردستان، فبعد خيانة 16 أكتوبر، كان هذا المكان عقبة أمام تنفيذ ونجاح المخطط القذر الذي كان يهدف الى الإطاحة بكيان إقليم كوردستان، وهذا يدفعنا لتوجيه الشكر لكم لأنكم تغلبتم على كافة المخططات الشريرة التي خطط لها الأعداء وتمكنتم من حماية كوردستان.

ان شاء الله ستتحقق كافة آمال الكورد وسنسترجع كافة المناطق التي لا تخضع لسيطرتنا في الوقت الحالي والتي تسمى بالمناطق المتنازع عليها أو المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، ولدينا رغبة في أن تعود هذه المناطق لحضن كوردستان بالطرق السلمية وعبر تنفيذ المادة 140 من الدستور.

ونحن على الدوام ملتزمون بالدستور ولدينا اتفاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكننا في الوقت نفسه مصرون على نيل حقوقنا وسنستمر في الدفاع عنها.

ونحن ندرك أن حقوقنا تُنتهك، وقبل فترة رأيتم أنه تم انتهاك حتى حقوق الفلاحين، فتم إخراجهم من أراضيهم وإسكان عائلات أخرى فيها، تم جلبها لسلب أراضي الفلاحين الكورد والتركمان الأصلاء في المنطقة.

في ذلك الوقت، اتصلت مع رئيس وزراء العراق وأخبرته إن هذا انتهاك للدستور وهذا تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، وأنكم كرئيس للوزراء ينبغي ألا تتخندق مع طرف ضد طرف، وأن تتصرف كرئيس وزراء للجميع، وألا تقبل هذه الانتهاكات الغادرة، وقد وعدني بأن يتخذ الإجراءات اللازمة وأن يتابع القضية، لذلك نحن نعمل على تنفيذ المادة 140 كما وردت وكما هي، على الرغم من أن الجانب الآخر، وللأسف ليس ملتزما جدا بالاتفاقيات.

ورغم كل شيء فنحن وحتى النهاية نسعى لحل كافة القضايا بشكل سلمي، وفي حال تم الاعتداء علينا، بعون من الله وكذلك بوجودكم سندافع عن ارضنا وكرامتنا وعن شعبنا، ونحن معكم دوماً وفي خدمتكم

مرة أخرى عيد مبارك لكم وأتمنى لكم التوفيق الدائم.