الآلاف يتظاهرون أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- شارك الآلاف من اتباع التيار الصدري، الجمعة، في تظاهرة أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد تنديداً بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن آلاف المحتجين من أنصار التيار الصدري بينهم رجال دين و ناشطون شاركوا في مظاهرة دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر ضد حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأضافوا أن شباناً عراقيين غاضبون يتبعون لتيارات وأحزاب سياسية ودينية أخرى شاركوا في التظاهرة قرب المنطقة الخضراء (تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية) وسط العاصمة بغداد.

وطالب المتظاهرون، وفق الشهود، بإغلاق السفارة السويدية في العراق وطرد السفير.

كما طالبوا حكومة السويد بإعادة العراقي سلوان موميكا (الذي أحرق نسخة من القرآن) وتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق قانون البلاد ليكون رادعاً ضد المتجاوزين والمسيئين للقرآن الكريم .

والخميس طالبت وزارة الخارجية العراقية السلطات السويدية بتسليم المسيء للقرآن الكريم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية، لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

وذكر مصدر أمني للأناضول، أن "قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية والأجهزة الأخرى تنتشر بكثافة حول السفارة السويدية بهدف حماية المحتجين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام ، إن "هناك تعاون كبير بين رجال الأمن والمحتجين".

وأشار إلى أن "بعض رجال الأمن يقدمون الماء وكل سبل التعاون لنجاح التظاهرة وتأمين سلامة المتظاهرين ومنع أي خروقات أمنية وأعمال شغب".

وجاءت تظاهرة الجمعة، لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى السفارة السويدية قرب المنطقة الخضراء، مرددين شعارات "نعم نعم للقرآن.. نعم نعم للإسلام، ولبيك يا الله، وكلا للإساءة للكتب السماوية" وهم يحملون بأيديهم نسخاً من القرآن الكريم .

والخميس، اقتحم محتجون باحة السفارة السويدية في العاصمة بغداد لفترة وجيزة، تنديداً بسماح ستوكهولم لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم، عقب وقت قصير من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر هناك.

والأربعاء، مزق سويدي من أصول عراقية يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 كانون الثاني يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.​​​​​​​

المصدر: وكالة الأناضول