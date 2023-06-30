ائتلاف حمورابي المسيحي يستنكر بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

أربيل (كوردستان 24)- استنكر ائتلاف حمورابي المسيحي بشدة الخميس حرق نسخة من القرآن الكريم في دولة السويد، مشدداً على هذا التصرف مشين وبعيد عن الأخلاق الإنسانية.

وذكر بيان صادر عن الائتلاف تلقت كوردستان24 نسخة منه، أنه "اجتمعت يوم الخميس 23 حزيران 2023، الهيئة السياسية لائتلاف حمورابي في ضيافة رئاسة حزب المجلس القومي الكلداني في مقرهم الرئيسي في مدينة عنكاوا" بأربيل.

وأكدوا خلال الاجتماع أن حرق نسخة من القرآن الكريم في دولة السويد "تصرف مشين وبعيد عن الأخلاق الإنسانية، وقام به شخص مختل وغير متوازن".

كما "ندد واستنكر المجتمعون بشدة هذه التصرفات غير الأخلاقية والتي تهدد العيش المشترك والسلم الأهلي والمجتمعي"، مؤكدين على "حرمة مقدسات جميع الأديان، فالكتب السماوية المقدسة موضع تقديس لدى الجميع".

والأربعاء الماضي، مزق سويدي من أصول عراقية، يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم.