بطرس نباتي: القرآن كتاب سماوي مقدس ويشيد بـ "عيسى والمسيحية"

أربيل (كوردستان 24)- أكد الكاتب والشخصية المسيحية بطرس نباتي، اليوم الجمعة، أن القرآن كتاب سماوي مقدس، مشيراً إلى أنه يشيد في كثير من سوره بـ "عيسى والمسيحية".

وقال بطرس نباتي في مقابلة مع كوردستان24، "هناك عدة أسباب أدت بالمواطن العراقي المقيم في السويد إلى القيام بحرق القرآن الكريم"، موضحاً "قد تكون إحدى الأسباب وقوف بعض الجهات وراء هذا السلوك، بهدف زعزعة الاستقرار والتعايش السلمي في العراق وإقليم كوردستان".

وأضاف: "السويد تقول إن الحريات مكفولة في بلادها، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى التعدي على حريات الآخرين"، مشدداً على أنه "من واجب السويد وغيرها من الدول أن تمنع التعدي على حريات الآخرين".

وأكد أن "القرآن الكريم كتاب سماوي مقدس"، مشيراً إلى أن القرآن ذكر اسم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 3 مرات، بينما ذكر اسم الرسول عيسى عليه السلام 25 مرة، واسم السيدة مريم 23 مرة.

وأشار إلى أن "الشخص الذي يعتبر نفسه مسيحياً وأحرق القرآن الكريم في السويد، قد تطاول على عيسى والسيدة مريم كذلك، وذلك باعتبارهما اسمين ورمزين للمسيحية".

وشدد على أن "سلوك ذلك الشخص العراقي تجاه القرآن الكريم له علاقة بالتطرف، مثل تنظيم داعش المتطرف الذي هاجم الكنائس والمساجد والمراكز الدينية"، مبيناً أن "المجتمع هو المتضرر الرئيسي من نتائج هذه السلوكيات".

وتابع أن "الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن كلها كتب سماوية مقدسة، لذا ينبغي علينا جميعاً الدفاع عن بعضنا البعض".

وختم أن "القرآن يشيد بـ عيسى والمسيحية، ويذكر اسمهما بتبجيل واحترام"، مشيراً إلى أن القرآن "هو الكتاب الوحيد" الذي يشيد بهما ويبجِّلهما.

والأربعاء الماضي، مزق سويدي من أصول عراقية، يُدعى سلوان موميكا (37 عاماً)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد جيسيكا سفاردستروم، للتنديد بإحراق نسخة من القرآن أمام مسجد بالعاصمة ستوكهولم.