اقتصاد

النفط العراقية: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 7 مليارات دولار

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً".
author_image Kurdistan24 اربیل
مقر وزارة النفط الاتحادية في العاصمة بغداد
مقر وزارة النفط الاتحادية في العاصمة بغداد
العراق وزارة النفط العراقية الإيرادات النفطية شهر حزيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وقال بيان للوزارة تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) ألفاً و(52) برميلاً ، بإيرادات بلغت بلغت 7 مليارات و115 مليون دولار".

وأضاف البيان أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(725) ألفاً و (620) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (299) ألفاً و(445) برميلاً فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(33) ألفاً و(987) برميلاً، فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(335) ألف برميل في اليوم".

وأشار إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً".

وختمت الوزارة البيان إلى أنها "ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه إتخذت هذا الإجراء الشهري".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف