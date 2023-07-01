النفط العراقية: إيرادات شهر حزيران بلغت أكثر من 7 مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وقال بيان للوزارة تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) ألفاً و(52) برميلاً ، بإيرادات بلغت بلغت 7 مليارات و115 مليون دولار".

وأضاف البيان أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(725) ألفاً و (620) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن (299) ألفاً و(445) برميلاً فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(33) ألفاً و(987) برميلاً، فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(335) ألف برميل في اليوم".

وأشار إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً".

وختمت الوزارة البيان إلى أنها "ومن خلال إيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه إتخذت هذا الإجراء الشهري".