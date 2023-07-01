سیاسة

وزارة كهرباء إقلیم كوردستان : حققنا 17 ساعة تجهيز یومیة خلال عطلة العيد

كهرباء كوردستان : "حققنا نسبة انجاز عالية في توفير الطاقة خلال أيام عطلة العيد فاقت التوقعات"
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربیل (كوردستان24) - أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، انها حققت نسبة انجاز عالية في توفير الطاقة خلال أيام عطلة العيد فاقت التوقعات.

وقالت الوزارة في بيان تابعته كوردستان24، انها "كانت قد وعدت المشتركين بانها ستوفر من 16-17 ساعة تجهيز يومية في ايام العيد"، كاشفة عن" معدلات توفيرها في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة".

واوضح البيان ان "الوزارة وفرت 18.5 ساعة من الكهرباء لمدينة اربيل فيما كانت في السليمانية ودهوك وحلبجة 20 ساعة يوميا".

واشار البيان الى ان "ادارة كرميان كانت الاعلى في نسبة توفير الكهرباء اذ تم توفير 21 ساعة يوميا".

وكانت الوزارة أعلنت، في 27 حزيران الماضي، إن "ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي خلال أيام العيد ستكون من 16 إلى 17 ساعة يومياً وذلك بنسبة انتاج تبلغ 3800 ميغاواط".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف