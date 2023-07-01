اندلاع حريق داخل مخيم للنازحين في السليمانية

أربيل (كوردستان24)-تعرضت 6 كابينات في مخيم "تازدي "للاجئين في گرميان بمحافظة السليمانية، إلى حريق

وقال بيستون زاليي رئيس دائرة الشؤون الإنسانية في إدارة گرميان، في تصريحات تابعتها كوردستان24 ، إن "الحريق التهم 6 كابينات اليوم السبت متمثلة بمنزل شقيقين نازحين.

وأضاف، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات وكان تحت سيطرة فرق الدفاع المدني قبل انتشاره"، عازياً سبب الحريق إلى "تماس كهربائي"

یذكر، أنه مايزال هناك مخيمين في گرميان، وهما قورتو وتازدي، ويقطن فيهما نحو 250 نازحاً