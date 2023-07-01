المفوضية تبدأ بتسلم طلبات تسجيل التحالفات لانتخابات مجالس المحافظات

أربیل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في بيان تابعته كوردستان24 إن"دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الحالي".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس الماضي، المباشرة بجدول عمليات خاضع لمعايير دولية، فيما أشارت إلى أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع وتحديد موعد لانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين.

وكان مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك - كرميان كمال كركوكي، أعرب، الاسبوع الماضي عن رفضه خوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها مع من أسماهم " خونة" 16 أكتوبر.

وأرجأت السلطات العراقية موعد انتخابات مجالس المحافظات من الـ 6 نوفمبر تشرين الثاني القادم، إلى الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كوردستان غير مشمولة بالانتخابات.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان أبريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج.

ويحقُّ لأكثر من 23 مليون شخص التصويت بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.