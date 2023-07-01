أمن

تركيا تعتزم إنشاء مصنعٍ للطائرات المسيّرة في أوكرانيا

author_image Kurdistan24 اربیل
مصنع إنشاء طائرات مسيّرة (فرانس برس)
مصنع إنشاء طائرات مسيّرة (فرانس برس)
العالم بيرقدار طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم تركيا افتتاح مصنعٍ لإنتاج طائراتٍ مسيّرة من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا بحلول عام 2025.

وقالت وسائل إعلامٍ تركية، إن المصنع المزمع افتتاحه من قبل شركة "بايكار التركي" سيكون بتكلفة تُقدّر بنحو 95.5 مليون دولار.

وأشار موقع "يني أكيت" التركي في تقريرٍ له اليوم السبت، إلى أن بايكار "تسعى  لتسريع التصدير والوصول إلى المزيد من العملاء العالميين عبر إنشاء مصنع في أوكرانيا، ينتج مسيرات بيرقدار (TB2 و AKINCI).

ونقل الموقع عن المدير التنفيذي للشركة، هالوك بيرقدار،قوله: "سيُفتتح المصنع عام 2025.. من المتوقع أن يتم تزويده بالكهرباء الشهر المقبل، حيث يستمر العمل في أعمال البناء".

وأضاف بيرقدار: "ستكون هذه المنشأة التي ستُبنى بتكلفة استثمارية قدرها 95.5 مليون دولار تحت مظلة شركة LLC Avia Ventures فرع بايكار في أوكرانيا".

وتابع: "سُجِّلت شركة Avia Ventures في كييف عام 2019، وحصلت العام الماضي على ترخيص لاستيراد وتصدير منتجات عسكرية (..) هي الشركة الأولى والوحيدة في الدولة التي تحصل على إذن توريد أنظمة دفاعية بتمويل من مستثمر أجنبي".

 

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