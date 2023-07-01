عرفان عبد العزيز: يجب أن يكون العراق دولة دستورية

أربيل (كوردستان 24)- أوضح المرشد العام للحركة الإسلامية الكوردستانية، عرفان عبد العزيز، أن العراق كلما أصبح قوياً، أضعَفَ علاقاته مع إقليم كوردستان.

وقال عبد العزيز خلال محاضرة اليوم السبت: "أصبحت معارضة السلطات العراقية لإقليم كوردستان قانوناً".

وأضاف: "كلما شعرت بغداد بالقوة، حاولت إضعاف إقليم كوردستان".

وأشار المرشد العام للحركة الإسلامية إلى أن العراق "عبارة عن دولة تشكّلت داخل دولة والجيش داخل الجيش".

واعتبر أنه يجب أن يكون العراق "دولة دستورية، لا أن تكون هناك قوة داخل قوة، لأن ذلك يعد بمثابة قنابل موقوتة ستنفجر في أيّ وقت".