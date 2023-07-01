بسبب المخاوف من الحمّى النزفية، إنخفاض عدد الأضاحي بأربيل هذا العام

أربيل (كوردستان24) - أعلن مسلخ أربيل الحديث، الیوم السبت، عدد الأضاحي في المحافظة خلال عيد الأضحى

وقال المسلخ في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه في 1 تموز ، "لقد تم ذبح 513 أُضحية من الحيوانات الكبيرة، و1359 من الحيوانات الصغيرة وتسليمها لأصحابها خلال أيام عيد الأضحى، بينما تم ذبح 623 من الحيوانات الكبيرة و2852 من الحيوانات الصغيرة، كأُضحية خلال عيد الأضحى العام الماضي"

وأضاف المسلخ، "بلغ إجمالي كمية اللحوم الصالحة للتضحية خلال أربعة أيام العيد هذا العام 118 ألف كيلوغرام مقابل 179 ألف كيلوغرام العام الماضي"

وتابع، "هذا العام، تم رفض 2026 كيلوغراماً من اللحوم لعدم لياقتها مقارنة بـ 3432 كيلوغراماً العام الماضي"

وأصدرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، عدة تعليمات قبل عيد الاضحى بسبب انتشار حمى الضنك (الحمى النزفية)، وهو مرض يصيب الانسان وينتقل من الحيوانات الى الإنسان.

وكانت وزارة الصحة بإقليم كوردستان كشفت عن وجود 12 حالة إصابة مؤكّدة بالحمى النزفية، و5 حالات وفاة، من بين 25 حالة اشتباه في الإقليم.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، "هذا المرض له خصوصية، خاصةً ونحن في أيام عيد الأضحى والكثير من المواطنين ينحرون الذبائح."

مؤكّداً أن الوزارة "أصدرت تعليمات إرشادات لاتباعها أثناء ذبح الأضاحي بطريقةٍ صحية ضمن الأماكن المحددة بإشرافٍ صحي وبيطري."

وأوضح برزنجي في مؤتمرٍ صحفي خلال جولةٍ ميدانية إلى مستشفى طوارئ أربيل، الأربعاء الماضي، أن زيارتهم تلك "تهدف لمراقبة حالة المرضى عن كثب وكيفية تلقي العلاج