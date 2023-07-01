كوردي أفغاني يكشف عن وجود مئات الآلاف من الكورد في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد كوردي أفغاني ‌‌أثناء زيارته لمعرض صور يعرض تاريخ نضال الشعب الكوردي في مكتب ممثلية إقليم كوردستان في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مئات الآلاف من الكورد يعيشون في أفغانستان.

محمد نادر، مواطن كوردي أفغاني، عندما رأى المعرض في واشنطن، تذكر تاريخ هجرة بعض الكورد إلى أفغانستان. وقال في تصريح لـ كوردستان24، "الكورد هاجروا إلى أفغانستان منذ مدة طويلة من الزمن".

وأضاف: "الكورد كانوا يديرون السلطة في أفغانستان خلال القرنين الـ13 والـ14 من الميلاد، لكن الشعب الكوردي قدم إلى أفغانستان بالتحديد في فترة حكم أحمد شاه عبدالي، واستقروا هناك".

وتابع: "آمل أن تتعرفوا على اخوتكم الكورد الذين يعيشون في أفغانستان، وأن تتابعوا أحوالهم عن كثب"، مشيراً إلى "أنهم ومنذ سنوات عديدة بعيدون عن أبناء جَلدتهم وقومهم".

وأشار إلى أن "حوالي 350 إلى 385 ألف كوردي يعيشون في أفغانستان، وكلهم نَسوا لغتهم الكوردية".

وشدد على أن "كل ما سمعته وقرأته عن الكورد موجود هنا في معرض الصور، لا سيّما صورة ملا مصطفى البارزاني، كما رأيت صوراً أخرى تتحدث عن نضال وثقافة الكورد".

من جهته، قال المصور الفوتوغرافي يونس محمد من أهالي مدينة أربيل لـ كوردستان24، "بعد إعلان التوأمة بين أربيل وناشفيل، تلقيت عرضاً من منظمة روح أمريكا (spirit of Amerıca)، لزيارة الولايات المتحدة، لإقامة معرض للصور".

وأضاف: "رحبت بهذه الفكرة، وشعرت أنها فرصة جيدة لتعريف شعب ناشفيل والولايات المتحدة الأمريكية، بثقافة وتقاليد شعب إقليم كوردستان".