سیاسة

بايدن يستقبل رئيس وزراء السويد الأربعاء

متحدثة البيت الأبيض قالت إن الجانبين سيتناولان التعاون الأمني ​​المتنامي بين البلدين
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
العالم الولايات المتحدة السويد بايدن أولف كريسترسون

أربيل (كوردستان 24)- يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في البيت الأبيض الأربعاء المقبل.

وأعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان السبت، أن بايدن ينتظر بفارغ الصبر استقبال كريسترسون، الأربعاء المقبل.

وذكرت أن الرئيس بايدن يتطلع إلى تعزيز الروابط الوثيقة أكثر بين الولايات المتحدة والسويد.

وأوضحت متحدثة البيت الأبيض أن الجانبين سيتناولان التعاون الأمني ​​المتنامي بين البلدين.

وقالت إنه سيجري مرة أخرى تأكيد ضرورة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبحسب البيان، سيتبادل الزعيمان أيضاً وجهات النظر بشأن التزامهما بدعم أوكرانيا ضد روسيا، والتنسيق عبر الأطلسي لمواجهة الصين.

كما سيناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التغير المناخي والتعامل مع التقنيات الحديثة والتي يجري تطويرها.

 

المصدر: وكالة الأناضول

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