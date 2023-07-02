الشروع بخطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين وإقليم كوردستان ابتداءً من يوم الاثنين المقبل

أربیل (كوردستان24) -تبدأ غداً الاثنين عملية إعادة حجاج حكومة إقليم كوردستان من المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية نبز اسماعيل لكوردستان 24: ان عملية عودة الحجاج الذين ذهبوا الى السعودية برا ستنطلق يوم الاثنين 3 تموز وسيصلون الى اقليم كوردستان يوم الخميس المقبل ، كما سيعود الحجاج الذين ذهبوا جواً الى الحج يوم 7 من تموز ، وسيعودون جميعا الى اقليم كوردستان بحلول الحادي عشر من هذا الشهر.

وزارة النقل العراقية من جهتها أعلنت ، عن الشروع بخطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وقال بيان للوزارة، تابعته كوردستان24، ان "وزير النقل رزاق محيبس، وجه الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، باستنفار كافة الجهود لتفويج حجاج بيت الله الحرام من العراقيين، وإشراك الطائرات الحديثة، من بينها طائرة B787 دريم لاينر (طائرة الاحلام) التي تم إستلامها مؤخراً من الشركة المصنعة، في خطة رحلات العودة".

واضاف البيان، ان "الوزارة استكملت جميع الإستعدادات الخاصة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين من مطارات المملكة العربية السعودية إلى المطارات العراقية، حيث سيشهد يوم الإثنين 3 تموز 2023، إنطلاق أولى رحلات الناقل الوطني، لإعادة ضيوف الرحمن الى أرض الوطن".

وتابع، انه "تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الهيئة العليا للحج والعمرة، والجانب السعودي والجهات الساندة الأخرى لتهيئة وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين لموسم الحج 1444هـ، وتحديد مواعيد الرحلات وإستنفار جميع الإمكانات الفنية واللوجستية في كافة المحطات الداخلية والخارجية، لضمان تقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".