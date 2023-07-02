أكثر من 200 ألف سائح زاروا كلا من حلبجة وسوران خلال ايام العيد

أربیل (كوردستان 24) - قالت المديرة العامة للسياحة في حلبجة ، إن نحو 100 ألف سائح زاروا المناطق السياحية في حدودها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك .

وكشفت أن نحو 75 ألفاً منهم من جنوب ووسط العراق.

وأضافت چيا قاسم ، المديرة العامة للسياحة في حلبجة ، تصريح لكوردستان 24 :" أن معظم السياح الذين يقضون الليل في حدود حلبجة هم من إقليم كوردستان،مشيرة أن الارقام هذا العام جيدة .

أما بخصوص إحصائيات سوران السياحية ، فقد زار أكثر من 100 ألف سائح المناطق السياحية بالمنطقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكانت مديرية السياحة في دهوك، قد أعلنت السبت، أن أكثر من 60 ألف سائح عراقي زاروا المناطق السياحية بالمحافظة خلال أيام العيد الثلاثة الماضية.

وقال مدير السياحة، خيري علي آسو: "إن أكثر من 60 ألف سائح من مناطق بجنوب العراق ووسطه، زاروا محافظة دهوك خلال عطلة عيد الأضحى حتى أمس الجمعة".

وتوقّع "آسو" ارتفاع أعداد السياح في مقاصف ومنتزهات دهوك "إلى أكثر من 100 ألف سائح بحلول الـ 8 من يوليو تموز الجاري".

واعتبر مدير سياحة دهوك أن هذا العدد الكبير من السائحين "كان له تأثير كبير في حركة الأسواق بالمحافظة".

وقال: "أجرينا جولةً ميدانية لأماكن الجذب السياحي بـ (عقرة- العمادية- سيميل ومدن أخرى) للوقوف عند آراء السائحين وانطباعاتهم".